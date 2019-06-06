Procter & Gamble вложит 2,4 млрд рублей в расширение производства в России

Procter & Gamble (P&G) планирует вложить 2,4 млрд руб. в расширение производства собственного завода и строительство нового дистрибуторского центра в Новомосковске Тульской области. Об этом компания объявила в рамках Петербургского международного экономического форума 6 июня.

Часть средств пойдет на локализацию в России производства товаров женской гигиены (бренды Always, Tampax и др.). Решение принято для обеспечения большей гибкости на локальном рынке, сокращения цепочки поставок и производственных затрат, пояснили в P&G.

По словам главы P&G в Восточной Европе и Центральной Азии Сотириоса Маринидиса, сегодня более 60% продаваемой в России продукции компании производится локально. Последняя категория, которая пока не локализована,— это товары для красоты и ухода за волосами, но сказать, когда мы начнем их выпускать в России, я не могу, заявил "Ъ" топ-менеджер. По его словам, необходимо завершить локализацию товаров для женской гигиены, после чего компания должна оценить, есть ли подходящие мощности, возможности, потенциал спроса и расходы на дальнейшее наращивание локализации.

Господин Маринидис добавил "Ъ", что сегодня более 50% использованного в производстве в РФ сырья — местное. «Конечно, мы стремимся расширить пул местных поставщиков сырья в России. Но зачастую российские компании не могут обеспечить стабильные поставки сырья определенного качества. Либо их продукция, которая подходит, отказывается значительно дороже, чем та, которую могут обеспечить глобальные поставщики»,— рассказал он.

P&G — один из крупнейших производителей товаров FMCG. Портфель брендов включает Gillette, Head & Shoulders, Lenor, Oral-B, Pampers и др.

Анатолий Костырев, Санкт-Петербург