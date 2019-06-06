«МаксимаТелеком» и «Билайн» договорились монетизировать публичный Wi-Fi

АО «МаксимаТелеком» и ПАО «Вымпелком» («Билайн») заключили договор о стратегическом партнерстве и монетизации публичного Wi-Fi. Сделка заключена во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говорится в пресс-релизе «МаксимаТелеком», поступившем в “Ъ”

«"МаксимаТелеком" займется рекламной монетизацией публичных Wi-Fi сетей "Билайна". Инвентарь сетей "Билайна" будет доступен рекламодателям "Максимы" в рамках единого федерального пакета. В свою очередь, "Билайн" будет использовать площадки "МаксимаТелеком" для показа рекламных кампаний своих клиентов»,— сказано в заявлении.

Отмечается, что «Билайн» разрешит использовать свою платформу искусственного интеллекта Beeline Artificial Intelligence для разработки некоторых технических продуктов.

Ранее «Вымпелком» и шведский поставщик телекоммуникационных решений Ericsson подписали стратегическое соглашение в области практического изучения и тестирования технологий мобильной связи пятого поколения (5G).