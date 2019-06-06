Рада отказалась рассмотреть законопроект о конфискации имущества коррупционеров

Верховная рада Украины отложила рассмотрение законопроекта президента Владимира Зеленского о незаконном обогащении чиновников, сообщает радио «Громадьске». Документ не внесли в повестку дня: за рассмотрение проголосовали 205 депутатов при 226 необходимых.

Наказывать предлагается чиновников, которые приобрели активы, стоимость которых превышает их законный доход на 12 тыс. прожиточных минимумов. За незаконное обогащение, говорится в документе, нарушителям будет грозить срок от 5 до 10 лет. Кроме того, коррупционеров лишат права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Уголовную ответственность за незаконное обогащение (ст. 368-2 УК) на Украине ввели в 2015 году. В феврале 2019-го Конституционный суд Украины постановил, что эта статья является неконституционной. Она, по мнению суда, нарушает принципы презумпции невиновности и верховенства права.

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