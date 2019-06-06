Срок действия электронных виз для иностранцев увеличат до двух недель

Срок действия электронной визы РФ для иностранных туристов увеличат с 8 до 14 дней, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. «Я могу точно сказать, что электронная виза будет выдаваться сроком на 14 дней. Даже, может быть, и на более длительный, если президент России нас поддержит»,— сказала госпожа Догузова (цитата по «РИА Новости»), выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Электронные визы уже действуют на Дальнем Востоке и в Забайкальском крае, сообщила глава Ростуризма. С 1 июля 2019 года режим распространят на Калининградскую область, а в 2021 году — на всю территорию России.

Напомним, сейчас электронная виза для посещения Приморского края и Дальнего Востока доступна для граждан 18 государств сроком на восемь дней. По ней в ДФО можно попасть через воздушные пункты пропуска во Владивостоке (Кневичи), Петропавловске-Камчатском (Елизово), Благовещенске, Хабаровске (Новый), Южно-Сахалинске (Хомутово), Анадыре (Угольный).

Подробнее о других льготах для иностранцев — в материале “Ъ”.