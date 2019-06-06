Китайский ЦБ провел одну из крупнейших валютных интервенций — на $72 млрд

Сегодня, 6 июня, Народный банк КНР сообщил о проведении валютной интервенции, которая стала одной из крупнейших за последнее время. Объем предложенных среднесрочных кредитных линий (MLF) составил около 500 млрд юаней ($72 млрд). ЦБ сообщил, что действия направлены на «поддержание стабильности финансовой системы» Китая.

Аналитики объясняют одну из крупнейших валютных интервенций как локальными, так и глобальными факторами. В конце мая ЦБ КНР взял под свой контроль один из региональных банков, Baoshang. Это стало первой де-факто национализацией коммерческого банка в Китае за последние почти 20 лет. Ситуация вокруг национализации Baoshang вызвала нервозность на рынке. Однако ЦБ заявил, что подобные действия являются исключительным шагом по отношению к банку, руководство которого заподозрили в злоупотреблениях средствами инвесторов и накапливании плохих долгов.

Кроме того, эксперты не исключают, что ЦБ совершил крупное вливание средств из-за ухудшения ситуации вокруг торговых переговоров с США. Накануне аналитики Bank of America Merrill Lynch предположили, что ЦБ КНР может пойти на снижение учетных ставок для поддержания китайской экономики. В свою очередь, ФРС США официально дала понять, что готова также при необходимости пойти на этот шаг для поддержки американской экономики. «Инвесторы ощутили оптимизм, когда увидели, что ЦБ готов оказать поддержку, потому Народный банк КНР вряд ли будет разочаровывать эти ожидания с учетом нынешней обстановки на рынках»,— заявил Bloomberg глава азиатских операций Westpac Banking Corp. Фрэнсис Чун.

Евгений Хвостик