Горизбирком принял документы от очередного кандидата в губернаторы Петербурга

Еще одним кандидатом на пост губернатора Петербурга, подавшим документы в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, стал депутат Заксобрания Борис Вишневский. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Яблоко», которую парламентарий представляет в ЗакСе.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что помимо господина Вишневского документы в Горизбирком также подали еще 16 человек. Между тем, в избирательной комиссии отметили, что, исходя из правил муниципального фильтра, в предстоящих выборах губернатора Петербурга смогут принять участие не более 10 кандидатов.

Напомним, губернаторские выборы в Петербурге пройдут в единый день голосования 8 сентября.