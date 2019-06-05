Горизбирком: В выборах губернатора Петербурга смогут участвовать не более 10 кандидатов

Исходя из правил муниципального фильтра в предстоящих выборах губернатора Санкт-Петербурга смогут принять участие не более 10 кандидатов. Об этом сообщили в Горизбиркоме, передает «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, технически это будет возможно, если каждый кандидат соберет ровно по 10% подписей муниципальных депутатов, что маловероятно.

Источник в Горизбиркоме напомнил, что каждый муниципал может поддержать лишь одного кандидата. Действительной будет считаться первая подпись, отданная в чью-либо поддержку.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что документы в Горизбирком для участия в губернаторских выборах подали 15 человек. Позже к ним присоединился еще один кандидат — Михаил Машковцев от партии «Коммунисты России».

Напомним, выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября.