«Инциденты онлайн могут привести к развязыванию полномасштабной войны офлайн»

В Нью-Йорке состоялось первое заседание рабочей группы ООН открытого состава (РГОС) по обеспечению международной информационной безопасности. Этот механизм, прозванный его участниками «Кибер-Генассамблеей», создан по инициативе России, которая надеется с его помощью ускорить принятие ООН правил поведения ответственного государства в интернете. В ходе заседания спецпредставитель президента РФ Андрей Крутских предупредил: без таких норм виртуальные конфликты могут перерасти в полноценные войны. И призвал страны воздержаться от того, в чем многие из них обвиняют Россию,— вмешательства во внутренние дела друг друга.

Рабочая группа открытого состава по обеспечению международной информационной безопасности создана во исполнение российской резолюции ГА ООН 73/27 от 5 декабря 2018 года «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности».

Напомним, Россия и США тогда одновременно внесли на рассмотрение Генассамблеи две конкурирующие резолюции. Москва предложила создать РГОС и наделить ее мандатом выработки правил ответственного поведения государств в киберпространстве. Вашингтон предложил двигаться к той же цели, но при помощи возобновления работы так называемой группы правительственных экспертов ООН в сфере международной информбезопасности. Такой механизм (в него входили в разное время от 15 до 25 стран) существовал с 2004 по 2017 год и был нацелен как раз на выработку норм поведения государств в сети. Однако в 2017 году участники группы разругались настолько, что с тех пор не собирались.

Вопрос о том, на какой площадке далее обсуждать регулирование киберпространства и какими могут быть возможные ограничения, расколол мировое сообщество на два лагеря. Российская резолюция была поддержана большинством государств—членов ООН, но США и их союзники выступили против ее принятия. Россия, в свою очередь, проголосовала против американской инициативы, убедив своих партнеров поступить так же. Однако в итоге оба документа прошли (большинство государств решили поддержать обе резолюции, чтобы не портить отношения ни с Россией, ни с США), и теперь в рамках ООН будут действовать два схожих механизма. Ряд экспертов счел, что это может негативно сказаться на работе ООН.

Однако в ходе выступления на первом заседании РГОС спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям Андрей Крутских дал понять, что Москва не намерена саботировать инициативу Вашингтона.

«Не видим препятствий для продуктивной работы рабочей группы открытого состава и группы правительственных экспертов в параллели. Важно, чтобы она выстраивалась в комплементарном, неконфронтационном, конструктивном и основанном на сотрудничестве ключе. Считаем, что необходимо гармонизировать усилия на обеих площадках,— заявил он.— Для этого дискуссия на них должна быть неполитизированной и прагматичной, а ее результаты — взаимодополняющими, а не конкурирующими». По его словам, Россия уже обратилась к США с такими предложениями, но ответ пока не получила.

В первом заседании РГОС приняли участие эксперты высокого уровня из более 140 государств—членов ООН, в том числе западных. Встречу открыла заместитель генсека ООН, высокий представитель ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу. Председателем РГОС избран постоянный представитель Швейцарии при ООН Юрг Лаубер.

Многие страны, прежде всего западные, скептически относятся к деятельности России по регулированию кибервопросов на площадке ООН, поскольку считают, что Москва активно использует современные технологии для нанесения ущерба другим государствам. В 2018 году как минимум 15 стран обвинили Россию в попытках воздействия на их политику, подрывной деятельности и шпионаже, осуществленных при помощи киберсредств.

Андрей Крутских не стал дожидаться, пока Россию упрекнут во вредоносном использовании кибертехнологий, и первым пошел в атаку. «Пока международное сообщество пытается наладить эффективный диалог ООН, обстановка в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) становится все более напряженной. Вредоносное использование ИКТ создает угрозу нарушения суверенитета государств и вмешательства в их внутренние дела»,— объявил он. И предупредил: «Наибольшая опасность заключается в том, что инциденты онлайн могут привести к развязыванию полномасштабной войны офлайн».

По мнению российского дипломата, большую угрозу для международного мира и безопасности представляет продвигаемая рядом стран, прежде всего США, доктрина упреждающих, так называемых превентивных киберударов.



Она подразумевает, что силовые акции в ответ на даже потенциальные кибератаки являются легитимными. «Такой подход недопустим. Необходимо исключить ситуации, когда какое-либо государство самостоятельно и без предъявления доказательств, по собственному усмотрению определяет потенциальный источник киберугроз и наносит разрушительный карательный удар»,— призвал представитель РФ.

По России США, впрочем, пока бьют только санкциями. В США весь 2018 год продолжалось расследование «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года и возможного сговора предвыборного штаба кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с Кремлем. Найти доказательства такого сговора специальной комиссии в итоге так и не удалось, но весь политический истеблишмент разделяет убежденность в том, что российские власти активно использовали компьютерные технологии, чтобы обеспечить победу кандидату от республиканцев. В России все обвинения в свой адрес отвергали, однако это не помогло: США ввели несколько раундов новых санкций за «вмешательство». Последний санкционный пакет — наказание за «продолжающееся и вопиющее игнорирование Россией международных норм» — был обнародован в середине декабря прошлого года.

В ходе своего выступления в ООН Андрей Крутских призвал коллег отложить политические разногласия в сторону. «Социально-экономический прогресс сегодня тотально зависим от информационно-коммуникационных технологий. Они задают темп развитию практически всех передовых отраслей цифровой экономики, искусственного интеллекта, интернета вещей, беспилотного транспорта, "умных" городов, телемедицины и других следствий научно-технологической революции,— напомнил он.— Но все эти достижения сегодня критически уязвимы перед лицом угроз международной информационной безопасности и являются заложником нерешенности этой политической проблемы».

Москва рассчитывает, что в рамках РГОС эксперты могут не просто обмениваться мнениями, но и вырабатывать конкретные практические решения вплоть до полномасштабных конвенций и договоров.

Предполагается, что группа сосредоточится на четырех ключевых вопросах: правила, нормы и принципы ответственного поведения государств в информационном пространстве, меры укрепления доверия в нем, наращивание цифрового потенциала и институционализация переговорного механизма по международной информбезопасности в ООН.

Следующее заседание группы состоится в сентябре.

Елена Черненко