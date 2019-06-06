BMW M8 будет стоить от 10,7 млн рублей

Компания BMW назвала стоимость нового спорткара M8, который появится на российском рынке в четырех вариантах.

Автомобиль доступен в базовой версии M8 c 600-сильным 4,4-литровым турбированным бензиновым V8, а также в исполнении M8 Competition с 625-сильным вариантом двигателя. Оба мотора сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом xDrive, который имеет заднеприводный режим.

Купе M8 в России обойдется минимум в 10,7 млн руб., а кабриолет M8 Convertible будет стоить от 11,7 млн руб. Стоимость M8 Competition в кузовах купе и кабриолет составит от 12,5 и 13,3 млн руб. соответственно.

Напомним, премьера семейства моделей M8 в кузове купе и кабриолет, а также их спортивных версий Competition состоялась в июне 2019 года.