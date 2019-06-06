ВТБ с 2020 года введет комиссию за переводы в системе быстрых платежей

Заместитель президента—председателя правления ВТБ Анатолий Печатников сообщил ТАСС, что ВТБ с 1 января 2020 года намерен «начать зарабатывать» и ввести комиссию за переводы в рамках системы быстрых платежей. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) он уточнил, что размер комиссий пока обсуждается.

«Мы в процессе дискуссии. То, что этот сервис будет платным,— это очевидно. Невозможно инвестировать в технологию, содержать огромные IT-комплексы, не окупая их, потому что придется за это в любом случае платить. Сколько? Я сейчас не готов сказать. Там есть разные мнения по этому поводу. Я думаю, что определенность придет уже к четвертому кварталу»,— сказал господин Печатников.

СБП запущена 28 февраля 2019 года. Она позволяет гражданам переводить по номеру телефона средства между счетами в разных банках. Сейчас к системе подключены 14 кредитных организаций, семь из которых системно значимые. По данным ЦБ, с момента запуска в системе было совершено более 500 тыс. переводов на сумму около 4,2 млрд руб. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, заявки на подключение к СБП уже подали 114 банков, общее число подключенных банков достигнет более 250 к 2020 году.

О системе быстрых платежей — в материале “Ъ” «Непереводимая игра цифр».