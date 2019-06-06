Кудрин предложил включить в KPI силовиков ответственность за рост экономики

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что ответственность за рост экономики должна стать одним из ключевых показателей эффективности (Key Performance Indicators, KPI) работы правоохранительных ведомств. Такое заявление господин Кудрин сделал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила газета «Ведомости».

Господин Кудрин отметил, что пока не произойдет «перелома», в российскую экономику не будут инвестировать, а введение такой формулировки KPI для силовых ведомств может стать таким переломом.

Руководитель Счетной палаты также сравнил арест основателя Baring Vostok Майкла Калви с ситуацией, описанной в романе «Дубровский» Александра Пушкина. Господин Кудрин считает, что подобные истории повторяются в современной России: богатый помещик Кирила Троекуров подкупает суд и «совершает рейдерский захват» поместья Андрея Дубровского, поэтому бизнес не доверяет судебной системе.

Основателя фонда Baring Vostok задержали в середине февраля по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2017 году он и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у банка «Восточный» около 2,5 млрд руб. Господин Калви был взят под стражу, позднее суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. За несколько дней до открытия ПМЭФ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы видеть господина Калви на форуме. После этого адвокаты бизнесмена обратились в СКР с просьбой отпустить его на ПМЭФ.

О шансах основателя Baring Vostok посетить ПМЭФ читайте в материале “Ъ FM”.