СМИ: спутник «Ямал-601» переведут на рабочую орбиту 6 июня

Спутник «Ямал-601», у которого ранее возникли проблемы с двигателем, начнут переводить на рабочую орбиту по более длительной схеме с помощью двигателей малой тяги в четверг, 6 июня.

«Решено 6 июня начать перевод спутника на геостационарную орбиту с помощью двигателей малой тяги, а не апогейным двигателем»,— рассказал источник «РИА Новости» в ракетно-космической отрасли.

Ракета-носитель «Протон-М» со спутником «Ямал-601» успешно стартовала с Байконура 30 мая. Во время подготовки к переводу спутника на геостационарную орбиту были выявлены ошибки в работе апогейного двигателя.

Спутник «Ямал-601» создан по заказу оператора «Газпром космические системы». Он должен стать самым мощным российским спутником по пропускной способности и обеспечить связью часть жителей России, стран СНГ, Европы, а также Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.