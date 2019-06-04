У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем

Во время подготовки к переводу спутника «Ямал-601» на геостационарную орбиту специалисты его производителя, Thales Alenia Space, решили провести дополнительные проверки, касающиеся апогейного двигателя. «Речь о его отказе не идет»,— уточнили в пресс-службе компании (цитата по ТАСС).

Отмечается, что из-за проверки программа полета на этапе перевода «может быть несколько скорректирована», уточненный план будет представлен позже.

Напомним, 30 мая ракета-носитель «Протон-М» со спутником «Ямал-601» успешно стартовала с Байконура. В 2019 году это был первый запуск «Протона-М».

Спутник «Ямал-601» был создан по заказу оператора «Газпром космические системы». Он должен стать самым мощным российским спутником по пропускной способности и обеспечить связью часть жителей России, стран СНГ, Европы, а также Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Кроме того, аппарат даст возможность предоставить россиянам услуги связи и высокоскоростного доступа в интернет в Ka-диапазоне.