Суд арестовал организатора пикета в севере у театра драмы в Екатеринбурге

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал на девять суток юриста Ивана Волкова за организацию 4 июня несогласованного пикета в защиту сквера у театра драмы, где ранее планировалось построить храм Святой Екатерины. Как сообщили в суде, его признали виновным по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения митинга). Выступившие в суде очевидцы сообщили, что никакого пикета не было и юриста задержали после того, как он предложил собравшимся разойтись из-за непогоды. После этого к Ивану Волкову подошли представители свердловского министерства общественной безопасности (отвечает за согласование публичных мероприятий) и потребовали прекратить акцию. После его задержали у здания правительства. Известно, что вместе с ним были задержаны еще двое участников пикета.

Ранее Иван Волков создал «Комитет по спасению сквера». Также известно о его планах подать заявку на проведение референдума о запрете строительства на территориях парков и скверов города. Господин Волков сообщал, что министерство общественной безопасности отказало в согласовании пикета из-за того, что в уведомлении о его проведении не было подписей доверенных лиц.

С 13 по 16 мая в Екатеринбурге прошли выступления за сохранение сквера, где планировалось строительство храма. Было задержано более 100 человек, из них более 30 помещены под арест. Президент России Владимир Путин предложил принять решение о строительстве храма на основе опроса. Опрос ВЦИОМа показал, что большинство жителей считают выбранное место неудачным для строительства. Позже екатеринбургские власти объявили о сборе предложений о месте для храма. 5 июня объявлен список мест, предложенных жителями под строительство.

Подробнее о ситуации вокруг храма — в материале “Ъ-Урал” «Храм начал движение»