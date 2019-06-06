Мэрия Екатеринбурга назвала список площадок под строительство храма

Администрация Екатеринбурга опубликовала список мест, предложных жителями под строительство храма Святой Екатерины. В список вошла 61 площадка. Сквер у театра драмы, где храм планировалось построить изначально, занял третье место.

В список самых популярных мест, за которые проголосовали более 100 человек, вошли 13 локаций: пустырь на перекрестке Белинского—Фурманова, недострой гостиницы «Дели» на Куйбышева, 36, сквер у драмтеатра, заброшенная больница у КСК «Уралец» на 8 Марта, пустырь за Макаровским мостом, площадь Труда, площадь 1905 года, Зеленая роща, бывший приборостроительный завод на Горького, 17, на месте катка и парковки за башней «Исеть», в акватории за Макаровским мостом, территория, где ранее планировалось построить «Храм на воде» и место снесенной телебашни.

Голосование проходило с 20 по 30 мая 2019 года. Всего в мэрию поступило более 11 тыс. предложений о возможных площадках для строительства храма. Теперь власти проведут экспертное обсуждение, а затем голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку под строительство.

Храм планируется возвести в 2023 году к 300-летию города на средства спонсоров, ключевыми из которых являются РМК и УГМК. 13 мая будущую стройплощадку — территорию сквера у театра драмы огородили забором. После этого в городе начались протесты, которые продолжались с 13 по 16 мая. Опрос было решено провести только после вмешательства Владимира Путина.

Подробнее о ситуации вокруг храма — в материале “Ъ-Урал” «Храм начал движение»