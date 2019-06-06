Холдинг Mail.ru Group образован из российских активов инвестиционной компании Digital Sky Technologies (DST) в 2010 году. Свое название получил от крупнейшего актива DST — почтового портала Mail.ru, запущенного в 1998 году. Холдингу также принадлежат соцсети «ВКонтакте» (97 млн пользователей в месяц), «Одноклассники» (71 млн) и «Мой мир» (9,2 млн), мессенджеры ICQ, «Mail.ru Агент» и «ТамТам». Направление E-commerce объединяет фудтех-проект Delivery Club, сервис объявлений «Юла», интернет-магазин Pandao. В портфеле Mail.ru более 50 проектов в сфере онлайн-игр (512 млн регистраций), сервисы бизнес-направления (Teambox, myWidget, Postmaster и другие) и ряд собственных медиаресурсов на различную тематику. По данным Mediascope на конец 2018 года, проекты группы суммарно охватывают 91% ежемесячной интернет-аудитории РФ и 82% пользователей мобильного интернета.

По данным на конец 2018 года, крупнейшей голосующей долей Mail.ru Group — 58,4% — владеет MF Technologies, совладельцы которой — «дочка» «МегаФона» Lefbord Investment Ltd (45%), Газпромбанк (35%), «Ростех» (11%) и USM Holdings (9%). У MF Technologies 5,2% экономической доли в Mail.ru Group. Южноафриканская медиагруппа Naspers владеет 12,3% голосов (27,6% экономической доли), «МегаФон» — 4,5% (10%), китайская Tencent — 3,3% (7,4%). Выручка холдинга за 2018 год составила 75,26 млрд руб. (рост на 33%), из которых крупнейшая доля (32,9%) приходится на онлайн-игры. Чистая прибыль составила 14,1 млрд руб. (рост на 6%).