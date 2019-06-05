ВТБ планирует закрыть сделку по Tele2 в 2019 году

Сделка по консолидации «Ростелекомом» 100% компании Tele2 должна быть закрыта в 2019 году, заявил первый заместитель президента—председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

Напомним, «Ростелеком» собирается выкупить 55% акций Tele2. Сейчас ему принадлежат 45%. Остальной долей владеет компания Tele2 Russia Holding AB, в которой 50% — у ВТБ, 40% — у Invintel B. V. Алексея Мордашова и 10% — у банка «Россия» Юрия Ковальчука.

«Переговоры идут, они включают в себя достаточно широкий спектр контрагентов,— сказал господин Соловьев (цитата по ТАСС).— С самим "Ростелекомом" ведем (переговоры.— “Ъ”), делаем оценки, ожесточенные переговоры по стоимости. Мы надеемся, что сделка будет завершена в этом году, она двигается по плану».

Он добавил, что сделка, возможно, будет комбинированной. Частично она будет оплачена акциями, частично — деньгами. О том, что акционеры Tele2 могут получить долю в «Ростелекоме», ранее сообщал “Ъ”.

Подробнее о сделке — в материале “Ъ”.