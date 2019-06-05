ВШЭ расформирует департамент политологии

Высшая школа экономики (ВШЭ) объединит департамент политической науки и департамент государственного и муниципального управления. Новый департамент политики и управления появится в ВШЭ со 2 сентября. Соответствующее решение было принято на заседании ученого совета НИУ ВШЭ 26 апреля, сообщили “Ъ” в пресс-службе учебного заведения.

Как пояснили в ВШЭ, «предметные области политической науки и государственного управления тесно связаны и взаимно дополняют друг друга». Будет ли штат работников нового департамента сокращен, не уточняется. «Если временный договор сотрудника не продлевается, то он получает уведомление не менее чем за две недели до окончания трудового договора, но на данный момент никому таких уведомлений не присылали»,— добавили в ВШЭ.

Ученый совет рекомендовал в качестве главы новой структуры Андрея Клименко, научного руководителя Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ. «С изменением структуры, штатного расписания мы будем решать (вопрос о продлении трудовых договоров.— “Ъ”) в зависимости от нагрузки, новой структуры учебных планов и так далее»,— рассказал он «Новой газете».

В конце мая ВШЭ закрыла ток-шоу «В точку! Персона» студентов департамента медиа. Это решение было принято перед эфиром с юристом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Любовью Соболь. Ректор университета Ярослав Кузьминов позднее пояснил, что авторы шоу начали самостоятельно определять редакционную политику. По его словам, закрытие проекта не было связано с приглашением юриста ФБК.

Подробнее о закрытии студенческой программы — в материале “Ъ” «Любовь Соболь не попала "В точку"».