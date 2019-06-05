Лавров: для встречи в «нормандском формате» надо выполнить предыдущие договоренности

Для проведения очередной встречи «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) нужно сначала выполнить договоренности, достигнутые лидерами этих стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью РБК. По словам министра, также преждевременно говорить и о встрече Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как пояснил господин Лавров, пока не ясно, «какая политика будет у нового руководства Украины». «Оттуда звучат достаточно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией»,— сказал российский министр.

Он добавил, что также «не понятно, с каких позиций и на чем будет основываться продолжение работы "нормандской четверки"». Как уточнил Сергей Лавров, за последние четыре года были согласованы «разведение сил и средств в трех конкретных пилотных районах на линии соприкосновения» в Донбассе, а также процедура вступления в силу закона об особом статусе Донбасса и проведение там выборов. Лидеры четырех стран «поручили оформить эти договоренности на бумаге», однако «до сих пор этого не сделано», отметил министр.

«Поэтому перед тем, как собираться в "нормандском формате" в очередной раз, надо как минимум с уважением отнестись к этому форуму и оформить в юридическом смысле то, о чем договаривались раньше»,— добавил глава российского МИДа.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что встреча в «нормандском формате» может состояться летом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что для встречи необходимы «соответствующие условия».

Как на Украине призывают к дипломатическому решению конфликта в Донбассе, читайте в публикации “Ъ”.