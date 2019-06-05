Депутата заксобрания Пермского края задержали по делу о ложном доносе

Сотрудники следственного управления СКР по Пермскому краю задержали депутата законодательного собрания Илью Кузьмина. Эти сведения “Ъ” подтвердили несколько независимых друг от друга источников. В СКР не комментируют информацию.

Напомним, Илья Кузьмин в феврале заявил, что неизвестный дважды стрелял в него из обреза во дворе дома в Соликамске. Но парламентарий в момент второго выстрела упал, дробь от выстрела попала в капюшон его куртки. По подозрению в совершении покушения на убийство был задержан местный житель Эдуард Мельников. В итоге он сначала сознался, что стрелял в депутата, но умысла убивать Илью Кузьмина не имел. Решением суда он был заключен под стражу. Позже Эдуард Мельников изменил показания, заявив, что нападение было инсценировкой, а он стрелял холостыми. За это депутат обещал 200 тыс. руб., но не заплатил. Позже его защитник заявил, что информация про вознаграждение не соответствует действительности.

Как рассказали знакомые с ситуацией источники “Ъ”, в отношении Ильи Кузьмина было возбуждено дело по ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления и соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения). Собеседники “Ъ-Прикамье” утверждают, что причастность Ильи Кузьмина была установлена еще несколько месяцев назад. Но по каким-то причинам в активную стадию следственные действия перешли сейчас. Будто бы он пытался оказывать воздействие на правоохранителей. Мобильный телефон Ильи Кузьмина, известный “Ъ”, выключен.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «В депутата метнули бисер».

Дмитрий Астахов, Пермь