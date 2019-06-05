Все матчи Roland Garros перенесены из-за дождя

Матчи Открытого чемпионата Франции по теннису, запланированные на сегодня, 5 июня, отменены из-за дождя. Как сообщается на сайте турнира, зрители могут вернуть стоимость билетов или бесплатно посетить матчи завтра, 6 июня.

На сегодня планировались четвертьфинальные матчи Roland Garros в мужском и женском одиночных разрядах. В частности, россиянин Карен Хачанов должен был сыграть с австрийцем Домиником Тимом. Также планировались матчи: Новак Джокович (Сербия)—Александр Зверев (Германия), Мэдисон Киз (США)—Эшли Барти (Австралия), Симона Халеп (Румыния)—Аманда Анисимова (США).

Открытый чемпионат Франции закончится 9 июня. Первыми полуфиналистами чемпионата стали Рафаэль Надаль и Роджер Федерер.

Подробности — в публикации “Ъ” «Пятнадцать лет спустя».