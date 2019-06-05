АФК «Система» может приобрести два фармзавода Marathon Group

АФК «Система» Владимира Евтушенкова ведет переговоры о покупке фармацевтических заводов Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова, сообщила газета «Ведомости». Издание ссылается на партнера одной из сторон, а также на двух человек, которые в курсе переговоров «от потенциальных участников сделки». Речь идет о курганском производителе антибиотиков «Синтез», а также ставропольском предприятии «Биоком», выпускающем антибактериальные средства.

Соглашение АФК «Система» и Marathon Group могут подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), отмечает газета.

Представитель АФК «Система» Сергей Копытов, а также совладелец Marathon Group Сергей Захаров от комментариев отказались.

В декабре 2018 года корпорация за 1,83 млрд руб. приобрела 13% в АО «ФП ''Оболенское''», а на текущей неделе сообщила о планах вложить более 4,5 млрд руб. в создание R&D-лаборатории и производство инновационных лекарств.

О том, как у АФК «Система» растет интерес к фармацевтическому бизнесу, читайте в публикации “Ъ”.

Мария Котова