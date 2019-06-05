10 июня, понедельник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Суд запретил допэмиссию банка «Восточный» на 5 млрд рублей

Компания «Финвижн Холдингс» Артема Аветисяна подала в Арбитражный суд Амурской области иск с требованием отменить допэмиссию акций банка «Восточный». В качестве обеспечительной меры суд запретил банку проводить допэмиссию, сообщает «РИА Новости».

Иск поступил сегодня, 5 июня, предварительные слушания запанированы на 1 июля. Истец требует признать недействительными ряд решений совета директоров «Восточного» о размещении дополнительного выпуска 500 млрд акций (по цене 1 коп. за бумагу), а также сам допвыпуск.

Артем Аветисян является неконтролирующим акционером «Восточного». Основной пакет акций банка принадлежит фонду Baring Vostok. Представитель фонда назвал решение суда по запрету допэмиссии «удивительным».

«Около двух месяцев назад с учетом предоставленных банком аргументов председателем того же амурского суда было вынесено противоположное решение относительно запрета эмиссии. "Финвижн" Артема Аветисяна всего за сутки получил меры для срыва допэмиссии и рекапитализации банка "Восточный", все параметры которой были согласованы между акционерами и с ЦБ еще в 2018 году»,— сказал «Интерфаксу» представитель Baring Vostok.

Напомним, в феврале основатель фонда Майкл Калви был задержан по подозрению в мошенничестве. Следствие утверждает, что он и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у «Восточного» около 2,5 млрд руб. в 2017 году.

В мае Арбитражный суд Амурской области удовлетворил еще один иск «Финвижн Холдингс» — о колл-опционе на 9,99% уставного капитала (80,229 млрд акций) «Восточного». Суд обязал Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok) исполнить соглашение об опционе и продать «Финвижн Холдингс» бумаги.

Подробности — в публикации “Ъ” «Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком "Восточный"».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя