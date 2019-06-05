Суд запретил допэмиссию банка «Восточный» на 5 млрд рублей

Компания «Финвижн Холдингс» Артема Аветисяна подала в Арбитражный суд Амурской области иск с требованием отменить допэмиссию акций банка «Восточный». В качестве обеспечительной меры суд запретил банку проводить допэмиссию, сообщает «РИА Новости».
Иск поступил сегодня, 5 июня, предварительные слушания запанированы на 1 июля. Истец требует признать недействительными ряд решений совета директоров «Восточного» о размещении дополнительного выпуска 500 млрд акций (по цене 1 коп. за бумагу), а также сам допвыпуск.
Артем Аветисян является неконтролирующим акционером «Восточного». Основной пакет акций банка принадлежит фонду Baring Vostok. Представитель фонда назвал решение суда по запрету допэмиссии «удивительным».
«Около двух месяцев назад с учетом предоставленных банком аргументов председателем того же амурского суда было вынесено противоположное решение относительно запрета эмиссии. "Финвижн" Артема Аветисяна всего за сутки получил меры для срыва допэмиссии и рекапитализации банка "Восточный", все параметры которой были согласованы между акционерами и с ЦБ еще в 2018 году»,— сказал «Интерфаксу» представитель Baring Vostok.
Напомним, в феврале основатель фонда Майкл Калви был задержан по подозрению в мошенничестве. Следствие утверждает, что он и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у «Восточного» около 2,5 млрд руб. в 2017 году.
В мае Арбитражный суд Амурской области удовлетворил еще один иск «Финвижн Холдингс» — о колл-опционе на 9,99% уставного капитала (80,229 млрд акций) «Восточного». Суд обязал Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok) исполнить соглашение об опционе и продать «Финвижн Холдингс» бумаги.
Подробности — в публикации “Ъ” «Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком "Восточный"».
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