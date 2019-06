Расписание недели

Фото: Arte/Westdeutscher Rundfunk

Дикая Летний кинотеатр Garage Screen

Третий фильм немецкой актрисы Николетт Кребиц, участвовавший в конкурсных программах Роттердама и «Сандэнса»,— дикая перверсивная сказка, какую могли записать, общаясь с коллективным бессознательным, братья Гримм в XXI веке — рассказывает об отношениях девушки, скучающей на работе в офисе, с огромным волком, встреченным ею на обочине шоссе. Фильм снят на чрезвычайно актуальную тему отношений человека и животного в современном мире, однако близость реальной актрисы с настоящим волком настолько натуралистична, что не дает возможности додумать ни одной мысли по этому важному поводу — по крайней мере, во время просмотра.

Muse БСА «Лужники»

В рамках турне в поддержку нового альбома «Simulation Theory» группа Muse снова доказывает миру, что в жанре стадионного рок-шоу еще возможны открытия. В прошлом турне «Drones» воображение поражала работа, соответственно, с дронами. Теперь совместно с Microsoft Muse создали шоу-предисловие с «расширенной реальностью». Оно состоит из трех VR-игр, основанных на песнях с альбома. Обладатели особых билетов в «Лужники», включающих опыт «расширенной реальности», получат новое шоу Muse точно в том виде, в каком им наслаждаются фанаты группы по всему миру.

Последний фильм Кинотеатр «Звезда»

Вторая режиссерская работа Денниса Хоппера, снятая в Перу в 1971 году сразу после успеха «Беспечного ездока», считается неудачей и потому мало кому известна, кроме синефилов и критиков. А между тем «Последний фильм», картина о съемках некоего вестерна, в которой герои постепенно утрачивают чувство реальности происходящего как в кадре, так и за кадром, является безусловным экспериментальным шедевром в жанре «кино про кино», который вступает в диалог одновременно и с американской традицией, и с поисками режиссеров французской «новой волны».

Сергей Катран. Политика снега Музей-заповедник «Царицыно», Оперный дом

Мастер сложно придуманных мультимедийных инсталляций, Сергей Катран сочинил фантазию о климатической катастрофе и летних снегопадах, вдохновляясь архитектурой Оперного дома и временно выставленной в нем коллекцией скульптуры из закрытого на реставрацию Останкина: баженовские фасады напоминают резные бумажные снежинки, останкинские мраморы — сугробы. Искусственный снежный ландшафт станет сценой для видеоперформанса группы PoemaTheatre на музыку Владимира Раннева и аудиоперформанса Алексея Коханова.

Щукин. Биография коллекции ГМИИ имени Пушкина, Главное здание

Впервые за последние 90 лет собрание Сергея Щукина представят в Москве отдельно и во всей полноте — вместе с собраниями его братьев. Параллельно в Эрмитаже откроется выставка «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры», где тоже впервые отдельно покажут собрание Ивана Морозова. Обмен между главными музеями страны, в середине прошлого века поделившими коллекции Щукина и Морозова, во многом стал возможен благодаря Fondation Louis Vuitton — в его парижской штаб-квартире два с половиной года назад и сделали первую в мире монографическую выставку, посвященную Сергею Щукину.

Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное ГМИИ имени Пушкина, Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков

Ради этой выставки освобождено все здание Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков. Часть вещей из собрания галереи переместилась на щукинскую выставку, часть отправилась в Эрмитаж, на морозовскую, постоянную экспозицию восстановят лишь в октябре. Это, с одной стороны, жест благодарности Фонду Louis Vuitton, застрельщику монографической выставки, посвященной Сергею Щукину, а с другой стороны, жест политический.

Тридцать Летний кинотеатр Garage Screen

Дебютный фильм Симоны Костовой рассказывает о сутках из жизни молодых берлинцев. Фильм, снятый практически в режиме реального времени под живую музыку всего за €5000, стал одним из главных событий на фестивале в Роттердаме, вошел в официальную программу Берлинале, а в России будет еще раз показан в конкурсной программе кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало».

Дылда

Вторая работа 27-летнего режиссера из Нальчика, как и его дебютная «Теснота», была отобрана в каннский «Особый взгляд» и получила там две награды — приз за лучшую режиссуру и приз ФИПРЕССИ. Работая с темой коллективной и личной памяти, режиссер ставит перед собой амбициозные цели, но приходит к неочевидным результатам.

Кирилл Зданевич. Тифлис — Москва Музей Востока, Главное здание на Никитском бульваре

Благодаря многочисленным публикациям и выставкам младший из братьев Зданевичей, Илья, он же Ильязд, куда лучше знаком московской публике, чем старший. Это вообще первая персональная выставка Кирилла Зданевича (1892–1969) в Москве. Братья вместе открывали Нико Пиросмани, вместе подписывали манифест «Лучисты и будущники», но потом пути их разошлись: младшего ждал Париж, дада, сюрреализм, дружба с Пикассо и Коко Шанель, старшего — осоветившийся Тбилиси, борьба с формализмом, Воркута, лагеря. Живопись, графика и документы из частных московских собраний представляют старшего Зданевича в двух лицах и эпохах: как футуриста-примитивиста в 1910–1920-е и как перевоспитанного экс-авангардиста в 1960-е, сочиняющего мифы и легенды старого Тифлиса в книгах о Пиросмани.

Alice In Chains Adrenaline Stadium

Смерть фронтмена великой рок-группы всегда означает распад самой группы. Но есть исключения — AC/DC, например, или вот Alice In Chains, и после смерти в 2002 году вокалиста Лейна Стейли остающаяся в центре внимания. С тех пор Alice In Chains выпустили три альбома и не перестают гастролировать. Вокальные партии делят легенда гранжа гитарист Джерри Кантрелл и его коллега Уильям Дюваль. Никто из сиэтлской гранж-волны рубежа 1980-х и 1990-х — ни Pearl Jam, ни Soundgarden, ни Stone Temple Pilots, ни тем более Nirvana — в России не выступал. Alice In Chains фактически исправляют историческую несправедливость.

Дитя робота

Полнометражный дебют австралийца Гранта Спьютора из программы «Сандэнса», мрачный оммаж сай-фай-классике — от Стэнли Кубрика до Ридли Скотта. Постапокалиптическая вселенная, уменьшенная до размеров бункера, в котором робот Мать выращивает из 63 тысяч капсул с эмбрионами (заготовленными человечеством как раз на случай внезапного вымирания) одного-единственного ребенка — Дочь. Путь от кричащего младенца до пытливого подростка показан в нескольких склейках, а содержанием фильма становится бунт дочери против воспитавшей ее машины.

Охотник на оленей

Повторный прокат отреставрированной копии одной из главных военных драм в кино — истории трех американцев, (Роберт Де Ниро, Кристофер Уокен и Джон Сэвидж), призванных на войну во Вьетнам. Фильм Майкла Чимино вышел через пять лет после окончания войны и в 1978 году получил девять номинаций на «Оскар», пять из которых выиграл, включая награды за лучшие режиссуру и фильм.

История игрушек — 4

Продолжение легендарной франшизы, с которой в 1995 году началась мировая слава Pixar. «История игрушек» стала первым полнометражным мультфильмом студии, а также первым в истории, целиком сделанным при помощи компьютерной графики (исполнительным продюсером фильма был Стив Джобс). Третья серия, «Большой побег» (2010), получила два «Оскара» и казалась прощальной: бессменный хозяин пластмассовых героев вырос и в финале подарил коробку со своими игрушками шестилетней кузине. Но теперь вечно молодые ковбой Вуди и астронавт Базз играют уже с новой хозяйкой, сделавшей своей любимицей самодельную игрушку из пластмассовой вилки. Режиссером «Истории игрушек — 4» стал сценарист «Головоломки» Джош Кули, но среди сценаристов — Джон Лассетер (сооснователь Pixar и режиссер двух первых «Историй игрушек») и Эндрю Стэнтон (режиссер «ВАЛЛ-И» и «В поисках Немо»).

Детские игры

Перезапуск хоррор-франшизы про бессмертную куклу Чаки, которая начала творить свои бесчинства еще в 1988 году, после того как в нее вселился дух серийного убийцы. В отличие от оригинального сериала Дона Манчини, новая инкарнация Чаки очень высокотехнологична, поэтому для оправдания изобретательного насилия сценаристам не пришлось даже прибегать к мистике. Все гораздо проще — в обновленных «Детских играх» правила робототехники не изобрели, поэтому искусственный интеллект, вместо того чтобы веселить детей, начинает убивать все живое — в основном с помощью своей способности подключаться ко всем электроприборам. Но не брезгует также и фирменным кухонным ножом — в целях экранной выразительности.

балет

Танцпол Центр имени Мейерхольда

Балет «Москва» справляет свое тридцатилетие мировой премьерой. 60-минутный балет «Танцпол» для двух десятков артистов из обеих трупп — классической и современной — ставит бельгиец Йерун Вербрюгген на специально написанную музыку шведского композитора Стефана Левина. Молодой, но плодовитый и востребованный хореограф — его «Щелкунчика» российские зрители могли видеть на петербургском фестивале Dance Open.

Перикола Большой театр

На Камерной сцене (Театр Б. Покровского) — сезон дебютов и юбилеев. В день 200-летия Оффенбаха здесь состоится премьера оперы-буффа про бедную певичку, обманувшую вице-короля Перу и не ставшую его наложницей, а вместо этого вышедшую замуж за того, кого она любит. Очень смешные оффенбаховские шутки не надо будет читать в титрах, опера идет на русском языке — французское либретто заново перевела Женя Беркович. В качестве режиссера-постановщика в Большом дебютирует экстравагантный режиссер, сценограф и перформер Филипп Григорьян, в качестве дирижера-постановщика — молодой, но очень успешный адепт современной музыки и «исторически информированного исполнительства» Филипп Чижевский. Даже как-то жаль, что сцена камерная.

Франк Орват. Дом пятнадцати ключей Мультимедиа Арт Музей

Франк Орват, живой классик модной фотографии, недавно отметивший свой 91-й день рождения и 70-летие творческой деятельности, приехал на XI Московскую международную биеннале «Мода и стиль в фотографии» с ретроспективой, состоящей из двух сотен фотографий. Гражданин мира, родившийся в итальянской на тот момент Истрии, бывшем Австрийском Приморье и будущей Хорватии, и поживший в шести странах мира, прежде чем поселиться во Франции, Франк Орват, по собственному признанию, говорит и думает на четырех языках. И таким же полиглотом-эклектиком он стал в фотографии, отчаянно мешая стили, жанры и направления — репортаж и моду, портрет и уличную фотографию, юмор и элегантность.