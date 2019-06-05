Суд не увидел разглашения

Как стало известно «Ъ-Урал», Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга прекратил уголовное дело в отношении сотрудницы Уральского банка Сбербанка Елены Елфимовой, которая обвинялась в мошенничестве и разглашении данных о счетах одного из клиентов банка. Пока директор фирмы-клиента отбывал наказание за вымогательство $10 млн у гендиректора «дочки» «Газпрома», со счетов его компании было списано более 16 млн руб. Суд посчитал, что сотрудница банка не причастна к инкриминируемым обвинениям.

Судья Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга Елена Родионова прекратила уголовное дело в отношении старшего контролера отдела расчетно-кассового обслуживания юридических лиц Уральского банка Сбербанка Елены Елфимовой, обвиняемой в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и разглашении данных, составляющих банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). По сведениям «Ъ-Урал», дело прекращено в связи с непричастностью обвиняемой к инкриминируемому преступлению.

На данный момент представители потерпевшей стороны подали жалобу на приговор в Свердловский облсуд, который рассмотрит ее по существу 19 июня.

Напомним, по версии следователей УМВД Екатеринбурга, госпожа Елфимова в 2010 году узнала о неиспользуемых на счетах фирмы-клиента банка ООО «Роспромфинансы» более 16,6 млн руб.

По мнению следствия, женщина передала эти сведения неизвестным лицам, которые от имени руководителя фирмы Валерия Богачева оформили поручения на перечисление этих денег разным фирмам-однодневкам и даже Ново-Тихвинскому женскому монастырю в Екатеринбурге в качестве пожертвований. По мнению следствия, подсудимая нарушила правила банка, не проверив, что требования, поданные от лица Валерия Богачева, ему не принадлежат.

Дело в том, что сам пострадавший Богачев с 2007 года отбывал наказание за вымогательство $10 млн у гендиректора «Уралтрансгаза» («дочка» «Газпрома») Давида Гайдта и не мог взаимодействовать с банком.

Претензии финансовому учреждению пострадавший бизнесмен подал лишь в 2013 году, когда вышел из мест заключения и узнал о том, что счет его компании пуст. Сначала он в гражданском порядке потребовал от банка вернуть снятые у него деньги, а затем подал заявление в правоохранительные органы. После нескольких отказов возбудить уголовное дело следователи УМВД Екатеринбурга все же нашли состав преступления в действиях банковской служащей Елены Елфимовой.

Интересно, что это уже третье решение по делу Елены Елфимовой. Так, в 2018 году ее дело сначала было направлено прокурору, а затем, вернувшись в суд, прекращено. Но позже решение о прекращении дела было отменено и дело вновь ушло в райсуд для рассмотрения по существу из-за нарушений норм УПК.

Как считают эксперты, активное обжалование приговора потерпевшим необходимо ему для инициирования процедуры возврата денег.

«Потерпевший вправе рассчитывать на компенсацию причиненного ему ущерба, если в суде получится доказать противоправность действий обвиняемых, поскольку в результате разглашения охраняемой законом банковской тайны не была обеспечена ее защита со стороны кредитной организации»,— пояснил почетный адвокат РФ Ярослав Загоруйко. По его словам, при условии того, что решение устоит в облсуде, потерпевшему нужно будет вновь инициировать уголовное дело по факту хищения его средств.

Игорь Лесовских, Екатеринбург