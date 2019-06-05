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В Москве 12 июня парковка будет бесплатной

Парковка в Москве в День России будет бесплатной, сообщается на сайте мэра Москвы. «12 июня автомобилисты смогут оставить свою машину на любой улице, включенной в зону городского парковочного пространства»,— говорится в объявлении.

Это не распространяется на платные плоскостные парковки со шлагбаумами. Они будут работать в обычном режиме.

Напомним, что в День России для посетителей будет закрыт Кремль и Некрополь у кремлевской стены, а с 7 по 17 июня — мавзолей Ленина на Красной площади.

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