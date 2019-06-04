В День России Кремль будет закрыт для посещения

В связи с проведением государственных мероприятий в Дени России 12 июня Московский кремль будет закрыт для посетителей. Некрополь у Кремлевской стены также будет закрыт.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на центр по связям с прессой и общественностью ФСО РФ, граждан будут пускать только на экскурсии в Оружейную палату и на выставку «Алмазный фонд» через Боровицкие ворота.
Кроме этого, с 7–17 июня посетители не смогут попасть в мавзолей Ленина на Красной площади.
просмотров: 133030
просмотров: 128128
просмотров: 102574
просмотров: 74403
просмотров: 71495