Директор нижегородской турбазы извинился за то, что детей с ВИЧ не пустили на отдых

После скандала с отказом спортивной деревней «Новинки» в Нижегородской области принять детей с ВИЧ на отдых, директор турбазы Алексей Шарков попросил прощения за действия сотрудников турбазы. «Я приношу свои извинения родителям и детям за праздник, который не удался»,— сказал господин Шарков на брифинге в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, Следственное управление СКР по Нижегородской области возбудило уголовное дело после того, как сотрудники базы отдыха «Новинки» отказались принять группу ВИЧ-положительных детей с родителями, которые были участниками образовательного проекта благотворительного фонда СТЭП. В организации заявили, что решение было принято из-за опасений сотрудников.

Директор заявил, что произошло недопонимание из-за того, что сотрудники базы отдыха не были достаточно информированы. «Из нас сделали демонов... Мы с этими детьми работали раньше, и продолжим сотрудничество с фондом СТЭП»,— сказал господин Шарков.

Директор СТЭПа Ольга Мелешина сообщила, что ситуацию постарались урегулировать. «Для нас важно не стереть кого-то с лица земли, для нас важно, чтобы нас услышали и подобное больше не повторилось»,— сказала госпожа Мелешина.

Подробнее о конфликте — в материале “Ъ” «С ВИЧ офф».