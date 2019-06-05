В Нижегородской области возбудили дело из-за отказа турбазы принять детей с ВИЧ

По факту отказа спортивной деревней "Новинки" (Богородский район, Нижегородская область) предоставить школьникам с ВИЧ и их родителям проживание возбуждено уголовное дело по признакам нарушения равенства прав и свобод человека и гражданина (ст. 136 УК РФ), сообщает региональное следственное управление СКР.

Благотворительный фонд СТЭП планировал провести в «Новинках» трехдневную летнюю школу для 30 ВИЧ-положительных детей и 20 родителей. По версии следствия, организатор внес в кассу турбазы 50 тыс. руб. предоплаты 30 мая, а 2 июня представитель площадки вернул аванс и отказал фонду в предоставлении помещений «по причине наличия у них заболевания».

Ранее руководитель базы отдыха «Новинки» Алексей Шарков заявил, что СТЭП уже проводил мероприятия на территории спортивной деревни. Однако мероприятия длились один день, и детям не предоставлялось проживание. Поэтому администрация попросила благотворительный фонд провести инструктаж для сотрудников. По его словам, просьба осталась без ответа, а представитель СТЭПа неожиданно забрал аванс.

Подробнее о скандале — в публикации “Ъ” «С ВИЧ офф».

Анастасия Еремина, Нижний Новгород