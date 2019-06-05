Китай впервые запустил в космос ракету с морской платформы

Китай успешно запустил ракету-носитель «Чанчжэн-11» с морской платформы в Желтом море, сообщило Центральное телевидение Китая. «Нынешний запуск стал первым стартом нашей страны с морской платформы. Он ознаменовал стремительное овладение Китаем новым способом запусков в космическое пространство»,— сказано в сюжете телеканала (цитата по ТАСС).

Ракета должна доставить космические аппараты Bufeng-1A и Bufeng-1B и пять коммерческих микроспутников. Ожидается, что вторая ступень ракеты упадет в северной части Тихого океана.

Космические аппараты предназначены для наблюдения за ветрами над Мировым океаном, это поможет более точно предсказывать появление тайфунов.

В конце апреля Китай запустил с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-4» два спутника для научных исследований. Оба аппарата были успешно выведены на орбиту. Пуск был осуществлен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси.

О том, как государства и частные компании осваивают космос,— в публикации “Ъ” «Луна на всех».