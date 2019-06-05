Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев решил покинуть свой пост после встречи с руководством клуба, говорится в сообщении на сайте «Рубина».

«От имени болельщиков клуба выражаем признательность Курбану Бекиевичу и благодарность за неоценимый вклад в развитие клуба. Спасибо за все, тренер!»— заявили в «Рубине».

Курбан Бердыев занимал пост главного тренера 2001 по 2013 год и с 2017 по 2019 год, при нем было сыграно 553 официальных матчей. В 2008 и 2009 годах «Рубин» становился чемпионом России. Местом работы тренера с 2014 года по 2017 год был футбольный клуб «Ростов», с которым в сезоне-2015/16 Бердыев завоевал серебро чемпионата страны и впервые в истории ростовской команды вывел ее в Лигу чемпионов.