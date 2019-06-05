Apple просит разработчиков поместить его кнопку Sign In над кнопками Google и Facebook

Корпорация Apple попросила разработчиков приложений размещать его кнопку авторизации Sign In with Apple, которая дает возможность входа в сторонние приложения с помощью аккаунта Apple ID, над кнопками Google и Facebook. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на обновленное руководство для разработчиков, представленное Apple на этой неделе.

Как отмечает Reuters, этот шаг имеет значение, поскольку пользователи зачастую входят в сторонние приложения через свои учетные записи, избегая новой регистрации, и чаще всего выбирают ту учетную запись, которая стоит по умолчанию или первой в списке. Таким образом, Apple получит преимущество по отношению к Google или Facebook. При этом Apple подчеркнул, что вход через Apple ID обеспечит пользователям конфиденциальность данных, он может скрывать личные адреса электронной почты, используя для входа случайно сгенерированные адреса. Корпорация отказалась от дополнительных комментариев по этому поводу, сообщает Reuters.

О том, как прошла ежегодная конференция Apple для разработчиков читайте в публикации “Ъ”.

Алена Миклашевская