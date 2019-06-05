Персонал «Зимней вишни» не знал, как эвакуироваться из ТЦ

На заседании Заводского районного суда по уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» бывший повар одного из кафе на территории торгового центра Надежда Волкова рассказала, что не знала о расположении эвакуационных выходов, а инструктаж по технике безопасности при трудоустройстве был номинальным, сообщает «РИА Новости».

Надежда Волкова проходит по уголовному делу о пожаре в ТРЦ в качестве потерпевшей, так как в момент трагедии находилась на территории торгового центра. Женщина заявила, что знала только о выходе с кухни, но не помнит, были ли в центре планы эвакуации и проходила ли она инструктаж по технике безопасности. Потерпевшая уточнила, что только «расписывалась в каком-то журнале». Госпожа Волкова рассказала, что о пожаре узнала от коллеги Антона Лукьянова и никаких оповещений не слышала и не видела. По ее словам, работники кухни вышли из центра по служебной лестнице, которая вела только на кухни ТРЦ и склад с продуктами.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года унес жизни 60 человек. Следователи возбудили три уголовных дела, в рамках которых планируют привлечь к уголовной ответственности 15 человек. 16 мая Заводский райсуд Кемерово приступил к рассмотрению первого уголовного дела, обвиняемыми по которому проходят семь человек.

В деятельности гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлии Богдановой, экс-техдиректора фирмы Георгия Соболева и бывшей главы компании — арендатора торгового центра ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежды Судденок нашли признаки ОПГ. Начальник пожарного расчета Сергей Генин обвиняется в халатности, а директору ООО «Системный интегратор» Игорю Полозиненко, его подчиненному Александру Никитину и сотруднику ЧОП «Центр защиты» Сергею Антюшину инкриминируют нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее за собой по неосторожности гибель двух и более граждан, и оказание услуг, нарушающих требования безопасности.

О других показаниях потерпевших по делу о пожаре в торговом центре — в публикации “Ъ”.

Нина Обелюнас, Кемерово