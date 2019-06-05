Критиковавший «Газпром» и «Роснефть» экс-аналитик Sberbank CIB вышел на новую работу

Бывший глава аналитического подразделения Sberbank CIB Александр Кудрин вышел на работу главным стратегом компании «Атон». Как сообщает РБК, он отвечает за рынок облигаций, формирование торговых стратегий, взаимодействие с российскими институциональными инвесторами.

«Атон» — основанная в 1991 году, российская инвестиционная группа. Ее гендиректором является Андрей Звездочкин, ранее работавший в «Тройке Диалог» (в 2012 году была продана Сбербанку и трансформирована в Sberbank CIB), где отвечал за бизнес по работе с частными клиентами.

В мае 2018 года был представлен отчет по «Газпрому», в котором аналитики Sberbank CIB Александр Фэк и Анна Котельникова сообщали о нерентабельности строительства газопроводов «Северный поток-2», «Турецкий поток» и «Сила Сибири». Авторы доклада отмечали, что выгоду от строительства экспортных газопроводов пролучают не акционеры «Газпрома», а подрядчики. Среди них — «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз», половина акций которого принадлежат семье Геннадия Тимченко. Позднее Александра Фэка уволили за «непрофессионализм». Такая же участь постигла и руководителя аналитического подразделения Sberbank CIB Александра Кудрина.

В ноябре аналитики в своем отчете раскритиковали деятельность «Роснефти», в частности, подход ее главы Игоря Сечина к управлению компанией. Сбербанку пришлось приносить извинения, однако Александр Фэк, составлявший и тот отчет, тогда уволен не был.

После ухода из Sberbank CIB Александр Кудрин сотрудничал с Высшей школой экономики, а также основал исследовательскую компанию GKEM Analytica вместе с партнером Matrix Captial Евгением Гавриленковым, с которым до 2016 года работал в «Тройке Диалог» и самом Sberbank CIB.

Подробнее о скандале — в публикации “Ъ FM” «С выводами на выход».