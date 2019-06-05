В жилищный план Петербурга внесены изменения по предоставлению квартир льготникам

Распоряжением Жилищного комитета Санкт-Петербурга внесены изменения в жилищный план на 2019 год, касающиеся предоставления квартир льготным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

В частности, как сообщили в пресс-службе Смольного, комитетом имущественных отношений Петербурга по итогам проведенных аукционов в мае 2019 года заключены госконтракты на приобретение 626 квартир в многоквартирных домах, расположенным в Красногвардейском, Выборгском и Пушкинском районах города.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в 2019 году власти Петербурга выкупят у ООО «СК "Дальпитерстрой"» 479 социальных квартир за 2 млрд рублей.

Также сообщалось, что новым главой Жилищного комитета Петербурга с 5 июня назначен Виктор Борщев, ранее отвечавший за сферу ЖКХ в администрации Центрального района города.