Новые руководители назначены в Жилищном комитете и комитете по природопользованию Петербурга

В Смольном произошли очередные кадровые перестановки. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о кадрах.

Согласно документу, с 5 июня 2019 года на должность председателя городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности назначен Денис Беляев.

Одновременно с этим пост председателя Жилищного комитета занял Виктор Борщев.

Ранее “Ъ-СПб” писал также о смене руководителя в СПб ГБУ «Управление инвестиций». Это ведомство вместо ушедшего в отставку Алексея Силкина временно заняла замдиректора по правовым вопросам Анна Исакова.