Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Белоруссии из-за налогового маневра РФ

Всемирный банк прогнозирует замедление роста экономики Белоруссии в 2019 году с 3% до 1,8%, говорится в докладе банка (.pdf). Ранее прогноз был снижен сначала до 2,7%, потом до 2,2%.

Ухудшился прогноз на 2020 и 2021 года — до 1,3% (ранее ожидался рост на 2,4%) и 1,2% (2,1%) соответственно.

В качестве причины изменения прогнозы эксперты назвали ухудшение условий торговли на фоне растущей двусторонней экономической напряженности с Россией. Составители доклада отмечают, что рост экономики Белоруссии зависит от компенсации потерь от налогового маневра.

Напомним, Минск хочет компенсаций за реализацию нефтяного маневра в России (обнуление экспортных пошлин на нефть при одновременном повышении НДПИ). Белоруссия синхронизирует экспортные пошлины с Россией, поэтому доходы республики будут сокращаться. Налоговый маневр также приведет к удорожанию нефти для Белоруссии.

О разногласиях по налоговому маневру между двумя странами читайте в материале “Ъ”.