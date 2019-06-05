Сбой в работе базы данных ГИБДД устранен

Технические специалисты МВД России полностью устранили сбои в информационных ресурсах ведомства, которые привели к неполадкам в работе Федеральной информационной системы ГИБДД. Прием граждан возобновлен во всех региональных подразделениях инспекции.

Региональные ГИБДД были вынуждены приостановить регистрацию автомобилей, выдачу водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД.

В марте ведомство сталкивалось с аналогичными проблемами. Тогда не работали сервисы, являющиеся частью информационной системы ИСОД МВД. За функционирование ИСОД отвечает Департамент информационных технологий, связи и защиты информации МВД.

В октябре 2018 года “Ъ” рассказывал об ошибках в системе, из-за которых ГИБДД не смогла вынести более 5 млн штрафов за нарушения ПДД.

Подробнее, почему ГИБДД не смогла вынести штрафы, читайте в публикации “Ъ” «ГИБДД ошиблась адресом».