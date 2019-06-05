В базе данных ГИБДД произошел сбой

В Федеральной информационной системе ГИБДД произошел сбой, который затронул все регионы России, сообщил источник ТАСС. Источник “Ъ” подтвердил информацию. Во многих подразделениях ГИБДД невозможно зарегистрировать автомобили, а также снять их с учета. Позднее специалисты ведомства устранили сбои.

Это не первый раз, когда в работе базы ГИБДД наблюдаются сбои. В марте этого года не работали сервисы, являющиеся частью информационной системы ИСОД МВД. За функционирование ИСОД отвечает Департамент информационных технологий, связи и защиты информации МВД. Тогда региональные ГИБДД не могли выносить штрафы, так как невозможно по номеру пробить ФИО автовладельца.

В октябре 2018 года “Ъ” рассказывал об ошибках в системе, из-за которых ГИБДД не смогла вынести более 5 млн штрафов за нарушения ПДД.

В 2017 году СКР завел уголовное дело в отношении некоторых чиновников МВД за должностные злоупотребления на сумму 1,4 млрд руб., допущенные при проектировании и монтаже ИСОД. Однако в 2018 году все фигуранты дела были выпущены из СИЗО, до суда расследование так и не дошло.

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