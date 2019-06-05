Промсвязьбанк и GetStar запустили сервис по предоставлению коротких номеров клиентам МСБ

Промсвязьбанк и GetStar, первый в России провайдер телефонных номеров StarNumber, запустили совместный проект по предоставлению клиентам банка сегмента МСБ коротких, запоминающихся номеров со звездочкой. Соответствующее соглашение подписали руководитель дирекции среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Александр Чернощекин и генеральный директор GetStar Дмитрий Рысь.

StarNumber – это сервис с использованием коротких телефонных номеров, всего от двух до четырех цифр, начинающихся со знака «*». С учетом номерной емкости, на всю Россию приходится не более 10 тыс. коротких номеров. Принцип работы сервиса выстроен следующим образом: при звонке на StarNumber происходит прямая переадресация на существующий номер компании или на существующую виртуальную АТС. Сервис работает на сетях операторов «большой четверки» – МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2.

В рамках партнерства только предприятия МСБ, имеющие действующий счет в Промсвязьбанке, могут получить сервис от GetStar на специальных условиях: до конца 2019 года стоимость подключения и ежемесячная абонентская плата за стандартный номер составит всего 1 рубль.

Основные преимущества номеров со звездочкой – это их простота в наборе и запоминании. Помимо этого, звонки на них бесплатны для звонящего. Номера используются в рекламе и значительно повышают эффективность маркетинговых кампаний, цифровые комбинации могут стать частью бренда компаний, работающих с широким рядом потребителей, например сервисов такси, медицинских компаний, различных торговых предприятий, девелоперов. Масштаб бизнеса не имеет значения: номера могут быть задействованы как в крупном бизнесе (короткие номера используют такие компании, как авиакомпания «Аэрофлот», ритейлер «Метро», ритейлер «Mercury» и другие) для приема звонков на горячую линию, так и в маленьком салоне красоты.

«И крупным корпоративным клиентам, и предприятиям среднего и малого бизнеса важна эффективная коммуникация с конечным потребителем. Небольшим компаниям зачастую сложнее выделиться среди конкурентов, поэтому им, чтобы быть на связи со своими клиентами, необходимо использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты и каналы коммуникации, – рассказывает региональный директор ОО «Пермский» ПАО «Промсвязьбанк» Андрей Клепиков. – Мы предполагаем, что большая часть емкости коротких номеров со звездочкой будет распределена именно среди наших клиентов. В Перми этим сервисом заинтересовались частные медицинские компании, агентства недвижимости, службы сервиса и доставки».

«Мы уверены в успехе нашего проекта с ПСБ. Такой бизнес-инструмент, как короткие номера со звездочкой, поможет клиентам выделиться среди конкурентов. Раньше они были привилегией узкого круга крупных компаний. В России наше сотрудничество позволит сделать короткие номера доступными и представителям малого и среднего бизнеса», – подчеркнул генеральный директор GetStar Дмитрий Рысь.

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