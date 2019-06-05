Суд в США разрешил не публиковать записи разговоров Флинна и Кисляка

Суд федерального округа Колумбия разрешил Минюсту не публиковать записи разговоров бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна и бывшего посла России в Вашингтоне Сергея Кисляка. «По итогам рассмотрения представлений правительства в ответ на это распоряжение правительство не обязано представлять какие-либо дополнительные материалы или информацию в публичный реестр»,— говорится в решении суда (цитата по «РИА Новости»).

Ранее окружной суд США предписал министерству опубликовать материалы, связанные с делом господина Флинна, которые являются частью расследования специального прокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве России в выборы в США». Отказ публиковать документ Минюст объяснил тем, что не использовал запись для установления виновности бывшего посла России в Вашингтоне.

Напомним, Майкл Флинн ушел в отставку в феврале 2017 года из-за обвинений в контактах с послом РФ Сергеем Кисляком. Позже господин Флинн признал, что действительно обсуждал с дипломатом возможность снятия с Москвы американских санкций.

О результатах продолжавшегося почти два года расследования о «российском вмешательстве» в избирательную кампанию 2016 года — в материале “Ъ”.