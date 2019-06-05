«РИА Новости»: пост вице-спикера Совфеда займет Владимир Кожин

Бывший помощник президента по вопросам военно-технического сотрудничества, первый зампред комитета Совета федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин в сентябре может стать вице-спикером СФ, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источники. По его словам, изначально планировалось, что он займет пост председателя комитета верхней палаты по экономической политике.

«После сентябрьских выборов в регионе Кожин, скорее всего, будет избран вице-спикером»,— сказал источник.

В мае источники агентства заявляли, что господин Кожин займет место председателя комитета Совфеда по экономической политике после того, как его главу Дмитрия Мезенцева назначили послом России в Белоруссии. Собеседники агентства отмечали, что этот вопрос должен был обсуждаться на заседании Совета федерации 22 мая.

Ранее стало известно, что посла России в Белоруссии Михаила Бабича отзывают с должности. По данным источников “Ъ”, отставка господина Бабича стала результатом неоднократных просьб президента Белоруссии, которые тот адресовал лично Владимиру Путину. По распоряжению президента России послом назначен господин Мезенцев.

Подробности отзыва Михаила Бабича читайте в материале “Ъ” «Политический возвращенец».