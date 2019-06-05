Спецпредставитель США по Сирии сообщил об отсутствии договоренности с РФ

Россия и США еще не пришли к единой договоренности по Сирии, но контакты на всех уровнях продолжаются, заявил американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри. Кроме того, он сообщил, что Россия, США и Израиль ни о чем не договаривались в преддверии трехстороннего диалога в Иерусалиме. Ранее газета Asharq Al-Awsat, рассказала, что на трехсторонней встрече стороны обсудят отмену санкций против сирийских властей.

«У нас были и есть контакты с Россией по Сирии на всех уровнях, в том числе продуктивные, по нашему мнению, обсуждения на уровне президента Путина и министра иностранных дел Лаврова две недели назад в Сочи. Договоренности нет. Нет ни переговоров, ни деталей, поскольку нет переговоров»,— сказал он во время выступления в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне (цитата по ТАСС).

Говоря о контактах с Россией, господин Джеффри отметил, что РФ и США периодически обмениваются информацией по борьбе с терроризмом в Сирии. «Есть чрезвычайно обширное предотвращение потенциальных конфликтов в ходе военных операций: российских контртеррористических операций и наших контртеррористических операций (в Сирии.— “Ъ”)»,— заявил он.

Кроме того, по словам господина Джеффри, конкретики по встрече России и США пока нет. «Это один из редких случаев, когда скупое обнародованное заявление США в точности суммирует во всей полноте то, где мы находимся по данному вопросу… Мы все еще пытаемся договориться о деталях»,— отметил он. Комментируя информацию газеты, спецпредставитель подчеркнул, что никаких соглашений не было.

Ранее газета со ссылкой на источники сообщила, что на трехсторонней встрече будет обсуждаться отмена санкций против властей Сирии. В обмен на это Россия должна будет выразить приверженность «конкретным мерам» по «контролю за ролью Ирана» в Сирии, а также за происходящими в республике политическими процессами. Позже Кремль назвал эту информацию недостоверной.

Ситуация в Сирии обсуждалась в апреле на 12-й международной встрече в астанинском формате, прошедшей в Нур-Султане. Россия, Турция и Иран, страны—гаранты астанинского процесса, а также Дамаск и сирийская оппозиция сумели, в частности, согласовать создание Конституционного совета.

Подробности — в публикации “Ъ” «Власти Сирии и оппозиция нашли немного общего».