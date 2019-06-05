«Мемориал» заявил о давлении в регионах на школьников—победителей их исторического конкурса

Старшеклассников—победителей ежегодного конкурса исследовательских работ «Человек в истории. Россия — ХХ век» Международного общества «Мемориал» и их научных руководителей вызывают на беседу с участием сотрудников ФСБ и требуют от них отказаться от общения с организацией. Об этом говорится в заявлении правления Международного общества «Мемориал».

«С 6 мая в оргкомитет конкурса поступает информация, что в большинстве из 24 регионов, где живут победители конкурса, их научных руководителей—учителей, вызывают к директорам школ для встреч с людьми, представляющимися сотрудниками местных департаментов образования, региональной администрации или ФСБ»,— подчеркнули в «Мемориале». По данным организации, учителям задают вопросы о том, каким образом распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников в том числе предыдущих конкурсов и настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с "Мемориалом"»,— говорится в заявлении. Иногда для таких профилактических бесед вызывали и самих лауреатов-школьников.

«Синхронность и сходство таких визитов в школы в разных регионах дает основание предположить, что эти "проверки" не местная инициатива, а централизованное указание»,— подчеркивают в организации. В правлении считают эти беседы попытками дискредитировать организацию, запугать школьников и детей и ввести цензуру.

Конкурс проводится уже 20 лет, в нем приняло участие более 50 тыс. школьников со всей страны. Жюри возглавляет писательница Людмила Улицкая. Главная задача конкурса — пробудить у школьников интерес к отечественной истории, к истории своей семьи, своей малой Родины.

Анастасия Курилова