«В Великобритании остро ощущается раскол вокруг фигуры Дональда Трампа»

В Великобритании начались акции протеста из-за визита Дональда Трампа: президент США второй день находится в Лондоне. В понедельник он стал гостем на банкете в Букингемском дворце, а во вторник встретился с британским премьер-министром Терезой Мэй. Собственный корреспондент «Коммерсантъ FM» в Лондоне Андрей Остальский рассказал подробности визита ведущему Марату Кашину.

— Когда стало известно, как именно будут встречать Трампа — я имею в виду акции протеста — не возникло ли ощущения дежавю? Тот же шар с «младенцем» Трампом, та же импровизированная клетка со снежным человеком… Или что-то поменялось, есть нюансы?

— Есть новые элементы, например, на Трафальгарской площади люди собираются вокруг, как его называют, «робота Трампа» — это не очень большая кукла, изображающая президента США, сидящего на горшке со спущенными штанами. То есть развивается тема обвинений Дональда Трампа в инфантилизме и так далее.

— Известно, что президент США перед прилетом в английскую столицу оскорбил мэра Лондона Садика Хана, назвав его законченным неудачником, который ужасно работает.

— Да, причем Трамп это сделал перед самым приземлением, а, сойдя с трапа самолета, первое, что он сделал, — стал обсуждать с встречающим его Джереми Хантом, министром иностранных дел Великобритании, то, какой ужасный мэр в Лондоне. Конечно, это нарушает весь церемониал и протокол. Между тем, заочная полемика с Садиком Ханом тянется достаточно давно. Так, мэр Лондона достаточно жестко критиковал президента США, его политику, обвинял в расизме, в пропаганде ненависти и так далее. Однако учитывая характер поездки, тем более это не просто официальный, а государственно-королевский визит, где Дональд Трамп — гость королевы и королевской семь, жалобы на мэра Лондона, конечно, выглядели своеобразно. Местные журналисты это все отметили.

Вместе с тем, в Великобритании очень остро ощущается раскол, разница во мнениях относительно фигуры Дональда Трампа. У него есть поклонники, я бы даже сказал, ярые, но они в меньшинстве. А в целом для большинства это очень сложная и скорее неприятная фигура.

С другой стороны, возможно, большинство британцев сойдется на том, что надо потерпеть. И дело не в личности президента.

Дело в том, что это именно государственно-королевский визит, который носит символический характер и подчеркивает особый характер отношений между двумя странами, поэтому не надо концентрироваться на личных качествах главы американского государства. Так что раскол страшный в Британии, на самом деле, это и в прессе отражается, и в соцсетях, конечно. В понедельник во время демонстраций около Букингемского дворца дело чуть не доходило до драк между протестующими против визита и защитниками Трампа.

Страсти кипели, полиции пришлось вмешиваться.

Сегодня же здесь тоже собирается достаточно большая и шумная манифестация. Даже напротив резиденции премьер-министра, которую посетил Дональд Трамп, примерно половина лондонцев радостно махала американскими флагами, приветствуя политика, а другая — протестовала. Причем, я заметил, что протестовали даже не столько против Трампа, сколько против «Брексита». Но этот процесс теперь ассоциируется полностью с президентом США. Тем более, он собирается встречаться с Борисом Джонсоном, с Найджелом Фараджем. Кроме того, было объявлено, что Дональд Трамп проведет переговоры с Майклом Гоувом, министром по делам окружающей среды, тоже сторонником «Брексита». Причем, когда зашла речь о встрече с господином Гоувом, Трамп в присутствии в журналистов сказал: «О, Гоув, он из Уэльса приехал?». При этом никакого отношения министр к этому графству не имеет, то есть кого-то с чем-то опять президент США перепутал.

— Не первый и не последний ляп Трампа.

— Точно.

— Известно, что планировались официальные переговоры Дональда Трампа с Терезой Мэй, но потом их вроде превратили почти что в дружеский визит. Почему? Чья это была инициатива? Означает ли это, что Трампу обсуждать с уходящим премьером нечего?

— Все исходили из того, что нечего и не нужно. Но тут происходили какие-то странные вещи. Я подозреваю, что Трамп в последний момент вмешался, или кто-то ему что-то насоветовал, ведь про американского президента недаром говорят, что кто последний ему что-то в ухо шепнул, тот и прав. Сейчас даже до конца неизвестно, в каком формате эта встреча пройдет. Последнее, что я слышал от британских коллег, что все-таки переговоры состоятся, и, возможно, даже станут содержательными, в ходе беседы якобы обсудят такие острые международные проблемы, как отношения с Китаем, с Huawei. Ведь, как известно, Великобритания все-таки продолжает частично сотрудничать с этой компанией, в ограниченных масштабах, а Трамп добивается, чтобы это было прекращено. Так что есть, конечно, и конфликтные вещи.

Между тем, президент США во вторник уже встречался с Терезой Мэй в ходе бизнес-завтрака, обсуждали там перспективы сотрудничества. И Дональд Трамп сказал: «О, такой у нас будет замечательный договор о торговле, как только вы избавитесь от цепей Евросоюза. И вы, госпожа Мэй, уж оставайтесь, будем работать вместе». Что он вообще говорит и несет иногда, это, конечно, умопомрачительно. Ведь премьер-министр не может остаться на своем посту: она 7 июня перестает быть лидером партии, а в ближайшие недели — главой кабинета министров, это предрешено, изменить этого нельзя.

— Вместе с тем, журналисты отмечают, что Трамп очень старается не нарушать протокол, после того, как в прошлом году повернулся спиной к королеве, и ему этого не простили. Но в этом году он не удержался и похлопал Елизавету по спине. Видно, что он старается. В этот раз такое поведение можно списать на переизбыток эмоций?

— На переизбыток эмоций, элементарную невоспитанность, непонимание и незнание протокола. К предыдущему лидеру США Бараку Обаме тоже были какие-то замечания: когда он приезжал с подобным визитом, то тоже кое-что нарушил по мелочам, но не настолько грубо и резко. Конечно, ревнители традиций просто очень сильно морщились, когда Трамп это проделал. А некоторые наблюдатели говорят, что политик это делает нарочно — ему хочется войти в историю как человеку, который взял и похлопал там королеву по плечу. Этого тоже исключить совершенно нельзя.