РФПИ купит пакет в «Нефтетранссервисе»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) купит крупный миноритарный пакет крупного железнодорожного оператора «Нефтетранссервис» (НТС). Партнером в этой сделке выступит ближневосточный фонд, сообщил в интервью "Ъ" глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Нефтетранссервис» принадлежит Вадиму и Вячеславу Аминовым и Алексею Лихтенфельду. В РФПИ и НТС не уточнили, чья именно доля меняет владельца. В управлении «Нефтетранссервиса» — 70,2 тыс. вагонов, преимущественно нефтебензиновые цистерны и полувагоны, и 35 локомотивов. Погрузка — 8,1 млн тонн в месяц. На компанию приходится 9% в объеме перевозок и 19% в грузообороте сети.

Подробнее — в интервью господина Дмитриева “Ъ”.

Подробнее о покупке — в материале "Ъ" «"Нефтетранссервис" станет частично арабским».

Юрий Барсуков