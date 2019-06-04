«Нефтетранссервис» станет частично арабским

В железнодорожном операторе «Нефтетранссервис» появится крупный миноритарий. Долю в нем купят РФПИ и ближневосточный фонд. Стоимость и размер пакета не раскрываются. По мнению аналитиков, появление крупного миноритария в НТС — в тренде последнего года: интерес инвесторов к сектору оперирования вырос под влиянием хороших заработков от предоставления вагонов и высокого уровня консолидации.

РФПИ совместно с ближневосточным инвестором покупают «крупный миноритарный пакет» в железнодорожном операторе «Нефтетранссервис» (НТС). Об этом “Ъ” сообщили в фонде, не уточняя размер пакета и объем инвестиций, а также наименование партнера. В «Нефтетранссервисе» сделку не комментируют по соображениям конфиденциальности.

«Нефтетранссервис» — один из крупнейших железнодорожных операторов РФ, в 2017 и 2018 годах занимал четвертое место в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP. В управлении — 70,2 тыс. вагонов, преимущественно нефтебензиновые цистерны и полувагоны, и 35 локомотивов. Погрузка — 8,1 млн тонн в месяц. На компанию приходится 9% в объеме перевозок и 19% в грузообороте сети. Принадлежит Вадиму и Вячеславу Аминовым и Алексею Лихтенфельду.

В РФПИ и НТС не уточнили, чья именно доля меняет владельца.

НТС довольно давно заявлял о готовности привлечь инвестора. Так, компания планировала провести публичное размещение еще в 2013 году, однако перенесла его на неопределенный срок.

НТС обеспечен контрактами — так, в 2016 году компания получила пятилетний контракт «Роснефти» на 119,4 млрд руб. на перевозку 50,7 млн тонн грузов до марта 2021 года, в 2018 году — на транспортировку еще 26,4 млн тонн, также до марта 2021 года. Год назад компания приобрела более 14 тыс. цистерн у ОТЭКО Мишеля Литвака (см. “Ъ” от 9 апреля 2018 года).

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что сделка с РФПИ показывает, что транспортный сектор РФ стал более привлекательным в силу возросшей консолидированности. Это показывает, в частности, анонсированная на днях покупка ВТБ 50% плюс одной акции в ГК РТК, владеющей крупнейшим российским оператором перевозки зерновых грузов «Русагротрансом» (см. “Ъ” от 15 мая). НТС — хорошо диверсифицированный актив с интересными долгосрочными контрактами, говорит он.

Рынок железнодорожной транспортировки нефтяных грузов сейчас выглядит привлекательно: несмотря на то что в перспективе объем рынка сократится, ставки на нем растут, а парк сокращается.

Господин Бурмистров не исключает, что пусть не в горизонте года, но в течение двух лет НТС все же проведет первичное или частное размещение акций.

Наталья Скорлыгина