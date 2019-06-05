1/4 финала Roland Garros

Мужчины. Рафаэль Надаль (Испания, 2)—Кеи Нисикори (Япония, 7) 6:1, 6:1, 6:3 Роджер Федерер (Швейцария, 3)—Станислас Вавринка (Швейцария, 24) 7:6 (7:4), 4:6), 7:6 (7:5), 6:4.
Сегодня в 1/4 финала встречаются Новак Джокович (Сербия, 1)—Александр Зверев (Германия, 5), Доминик Тим (Австрия, 4)—Карен Хачанов (Россия, 10).
Женщины. Джоанна Конта (Великобритания, 26)—Слоун Стивенс (США, 7) 6:1, 6:4.
Сегодня в 1/4 финала встречаются Симона Халеп (Румыния, 3)—Аманда Анисимова (США), Мэдисон Кис (США, 14)—Эшли Барти (Австралия, 8).
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