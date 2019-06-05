Российская академия народного хозяйства и государственной службы основана в сентябре 2010 года указом президента РФ путем присоединения к Академии народного хозяйства при правительстве РФ (АНХ, год создания — 1977-й) Российской академии госслужбы (РАГС, год создания — 1991-й), а также 12 других федеральных государственных образовательных учреждений. Имеет 54 филиала в восьми федеральных округах России. По всей стране в стенах академии обучаются более 180 тыс. человек. Общая численность студентов в регионах составляет более 81 тыс. человек, из них по программам бакалавриата и специалитета обучаются 67 тыс. человек, по программам магистратуры — 9 тыс. человек, среднее профессиональное образование получают около 5,5 тыс. человек. В филиалах академии обучаются более 1700 иностранных студентов. В академии реализуются основные профессиональные образовательные программы — 113 программ бакалавриата, 11 программ специалитета, почти 150 программ магистратуры, разработаны и реализуются более 500 программ дополнительного профессионального образования. Осуществление подготовки в аспирантуре и докторантуре проводится по десяти направлениям наук. Академия имеет право создавать на своей базе советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук по восьми отраслям наук. Академия также занимается исследовательской и консалтинговой работой.