Поставщик тягачей для самолетов подал иск к «Аэрофлоту» на 102 млн рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление поставщика тягачей и трапов «ЕвроТэк» к «Аэрофлоту», следует из карточки дела. Сумма иска — 102 млн руб., основания пока не уточняются.

Иск поступил 31 мая и пока не принят к производству.

Компания «ЕвроТэк» поставляет тягачи для буксировки самолетов, машины для противообледенительной обработки, пассажирские трапы, снегоуборочную технику и ленточные погрузчики багажа.