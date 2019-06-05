Поставщик тягачей для самолетов подал иск к «Аэрофлоту» на 102 млн рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление поставщика тягачей и трапов «ЕвроТэк» к «Аэрофлоту», следует из карточки дела. Сумма иска — 102 млн руб., основания пока не уточняются.
Иск поступил 31 мая и пока не принят к производству.
Компания «ЕвроТэк» поставляет тягачи для буксировки самолетов, машины для противообледенительной обработки, пассажирские трапы, снегоуборочную технику и ленточные погрузчики багажа.
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